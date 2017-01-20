Мужчине, который облил бензином дом в Одесской области, избрана мера пресечения

По предварительно собранной из показаний пострадавшей и очевидцев происшествия информации, полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией - ч.1 ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения досудебного следствия были выявлены новые обстоятельства трагедии, которые стали основанием для переквалификации указанного уголовного производства по ст. 128 УК Украины на ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Так, в совершении уголовного преступления обоснованно подозревается 37-летний мужчина и отец пострадавших, которому было сообщено о подозрении в законченном покушении на совершение умышленного убийства более двух лиц, малолетних детей, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц.

Это стало основанием для обращения полиции в Окнянский районный суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения. Однако, сегодня следственным судьей Окнянского районного суда Одесской области в удовлетворении указанного ходатайства было отказано и подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчине грозит наказание в виде лишения от 10 до 15 лет свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в ночь на 14 января в одном из домов, расположенных в селе Федосеевка, произошел пожар, в результате которого 25-летняя жительница дома и двое ее малолетних детей получили многочисленные ожоги 1-3 степени.