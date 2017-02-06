Чоловіків заарештували за низку розбійних нападів на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За клопотанням Києво-Святошинської місцевої прокуратури заарештовано двох чоловіків, які протягом тижня вчинили п’ять розбійних нападів, а також хуліганські дії на території Вишневого та Софіївської Борщагівки. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що раніше судимі за вчинення особливо тяжких злочинів чоловіки проникали до житлових будинків через незачинені двері, погрожуючи постраждалим ножем та зброєю, викрадали гроші, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.
Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.
За клопотанням Києво-Святошинської місцевої прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині затримали міжрегіональну злочинну групу, яка вкрала тонни сільгосппродукції.