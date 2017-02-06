Мужчин арестовали за ряд разбойных нападений в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По ходатайству Киево-Святошинской городской прокуратуры арестованы двое мужчин, которые в течение недели совершили пять разбойных нападений, а также хулиганские действия на территории Вишневого и Софиевской Борщаговки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что ранее судимые за совершение особо тяжких преступлений мужчины проникали в жилые дома через незапертую дверь, угрожая пострадавшим ножом и оружием, похищали деньги, мобильные телефоны и компьютерную технику.
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
По ходатайству Киево-Святошинской городской прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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