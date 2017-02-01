Чоловіки у камуфляжній формі облили фарбою банківські відділення в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Києві групи чоловіків у камуфляжній формі облили червоною фарбою деякі банківські відділення та обклеїли вікна і двері плакатами. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
За інформацією поліції, активісти перебувають біля семи фінансових установ у Шевченківському районі столиці та поруч із банком, розташованим на Святошино.
“Групи чоловіків у камуфляжній формі проводять акції біля банківських відділень. Вони облили червоною фарбою фасади будівель та обклеїли вікна і двері плакатами”, — повідомили у прес-службі.
На місцях знаходяться столичні правоохоронці для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій та конфліктних ситуацій.
Відомості про події належним чином зареєстровані. Інформацію внесли в Журнали єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Шевченківського та Святошинського управління поліції Києва.