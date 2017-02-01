Мужчины в камуфляжной форме облили краской банковские отделения в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Киеве группы мужчин в камуфляжной форме облили красной краской некоторые банковские отделения и обклеили окна и двери плакатами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
По информации полиции, активисты находятся около семи финансовых учреждений в Шевченковском районе столицы и рядом с банком, расположенным на Святошино.
"Группы мужчин в камуфляжной форме проводят акции у банковских отделений. Они облили красной краской фасады зданий и обклеили окна и двери плакатами ", - сообщили в пресс-службе.
На местах находятся столичные правоохранители для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций и конфликтных ситуаций.
Сведения о событиях должным образом зарегистрированы. Информацию внесли в Журналы единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Шевченковского и Святошинского управления полиции Киева.