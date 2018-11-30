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Чоловіка застрелили, коли він намагався відкачати нафтопродукт прямо зі свердловини

Чоловіка застрелили, коли він намагався відкачати нафтопродукт прямо зі свердловини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Невідомі застрелили чоловіка, коли той намагався здійснити незаконний забір нафтопродуктів зі свердловини на Полтавщині. Про це УНН повідомили у поліції.

Двоє чоловіків ввечері під’їхали до свердловини, розташованої у полі поблизу села Матяшівка. Чоловіки планували незаконно відкачати зі свердловини чорний нафтопродукт. Але на місце під’їхали невідомі, які здійснили у бік чоловіків декілька пострілів та поїхали. В результаті один з чоловіків помер на місці від отриманого вогнепального поранення.

Розпочато кримінальне провадження за ст.115 ККУ – навмисне вбивство.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва через конфлікт між чоловіками сталася стрілянина, у результаті чого один з них отримав поранення.

Як повідомляв УНН, оголошено підозру зловмиснику, який 14 листопада влаштував стрілянину в барі на Оболоні.

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