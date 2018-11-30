Мужчину застрелили, когда он пытался откачать нефтепродукт прямо из скважины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Неизвестные застрелили мужчину, когда тот пытался осуществить незаконный забор нефтепродуктов из скважины в Полтавской области. Об этом сообщили УНН в полиции.
Двое мужчин вечером подъехали к скважине, расположенной в поле вблизи села Матяшовка. Мужчины планировали незаконно откачать из скважины черный нефтепродукт. Но на место подъехали неизвестные, совершившие в сторону мужчин несколько выстрелов и уехали. В результате один из мужчин скончался на месте от полученного огнестрельного ранения.
Начато уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство.
Как сообщал УНН, в центре Киева из-за конфликта между мужчинами произошла стрельба, в результате чего один из них получил ранения.
Как сообщал УНН, объявлено подозрение злоумышленнику, который 14 ноября устроил стрельбу в баре на Оболони.