Чоловіка, який вбив жінку та 2-річну дитину, затримали у Мелітополі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Мелітополі правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві жінки та її 2-річного сина в селі Костянтинівка. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратура Запорізької області.
Так, 25-річний житель Мелітополя, якого вже повідомили про підозру, наприкінці жовтня поточного року вчинив с особливою жорстокістю вбивство дворічного хлопчика і його матері, після чого привласнив їх коштовні речі та зник з місця злочину.
Наразі до суду подано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.
Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.