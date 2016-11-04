Мужчину, который убил женщину и 2-летнего ребенка, задержали в Мелитополе

Так, 25-летний житель Мелитополя, которому уже сообщили о подозрении, в конце октября текущего года совершил с особой жестокостью убийство двухлетнего мальчика и его матери, после чего присвоил их ценные вещи и скрылся с места преступления.

Сейчас в суд подали ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.