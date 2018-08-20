Чоловіка, який облив кислотою 12-річного хлопця в Одесі, взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Приморський районний суд Одеси взяв під цілодобовий домашній арешт чоловіка, який облив кислотою 12-річного хлопця. Про це повідомляє прес-центр судової влади України, передає УНН.
“За результатами повного та всебічного судового розгляду слідчий суддя ухвалив рішення про застосування стосовно вказаної особи запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За вчинення вказаного злочину законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років”, — йдеться у повідомленні.
Досудовим слідством встановлено, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, умисно, перебуваючи на балконі власної квартири, почав висловлюватись нецензурною лайкою та погрозами застосування насильства в бік малолітніх дітей, та розприснув невідому, заздалегідь пристосовану речовину на дванадцятирічного хлопця, чим завдав йому тілесні ушкодження.
Нагадаємо, в Одесі поліція затримала чоловіка, який облив 12-річного хлопчика кислотою.