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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика в Одессе, взяли под стражу

Киев • УНН

 • 7177 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Приморский районный суд Одессы взял под круглосуточный домашний арест мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

Мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика в Одессе, взяли под стражу

“По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства следственный судья принял решение о применении в отношении указанного лица меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет”, — говорится в сообщении.

Досудебным следствием установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, находясь на балконе своей квартиры, начал выражаться нецензурной бранью и угрозами применения насилия в сторону малолетних детей, и разбрызгал неизвестное вещество на двенадцатилетнего мальчика, чем нанес ему телесные повреждения.

Напомним, в Одессе полиция задержала мужчину, который облил 12-летнего мальчика кислотой.

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