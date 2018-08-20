Мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика в Одессе, взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Приморский районный суд Одессы взял под круглосуточный домашний арест мужчину, который облил кислотой 12-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
“По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства следственный судья принял решение о применении в отношении указанного лица меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет”, — говорится в сообщении.
Досудебным следствием установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, находясь на балконе своей квартиры, начал выражаться нецензурной бранью и угрозами применения насилия в сторону малолетних детей, и разбрызгал неизвестное вещество на двенадцатилетнего мальчика, чем нанес ему телесные повреждения.
Напомним, в Одессе полиция задержала мужчину, который облил 12-летнего мальчика кислотой.