Чоловіка, який на очах дітей вбив дружину, засудили

Суд визнав винним чоловіка в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині, що спричинили смерть. Чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі.

Встановлено, що у жовтні 2015 року, 48-річний мешканець Куп'янська, повернувшись з роботи, запідозрив, що його дружина пила спиртне. Між подружжям виникла сварка. Потім чоловік на очах дітей став бити їх матір. Через кілька днів 37-річна жінка померла у лікарні. Причиною смерті став розрив селезінки та внутрішньочеревна кровотеча.

Діти, які залишилися напівсиротами, знаходяться у родичів.

Як повідомляв УНН, на Миколаївщині сусід жорстоко вбив матір п'ятьох дітей.