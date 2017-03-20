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Чоловіка, який на очах дітей вбив дружину, засудили

Чоловіка, який на очах дітей вбив дружину, засудили

Київ • УНН

 • 10012 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Житель Харківщини, який на очах дітей до смерті забив свою дружину, отримав дев'ять років ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Суд визнав винним чоловіка в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині, що спричинили смерть. Чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі.

Встановлено, що у жовтні 2015 року, 48-річний мешканець Куп'янська, повернувшись з роботи, запідозрив, що його дружина пила спиртне. Між подружжям виникла сварка. Потім чоловік на очах дітей став бити їх матір. Через кілька днів 37-річна жінка померла у лікарні. Причиною смерті став розрив селезінки та внутрішньочеревна кровотеча.

Діти, які залишилися напівсиротами, знаходяться у родичів.

Як повідомляв УНН, на Миколаївщині сусід жорстоко вбив матір п'ятьох дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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