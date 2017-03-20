Мужчину, который на глазах детей убил жену, осудили

Суд признал виновным мужчину в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений своей жене, что повлекли смерть. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы.

Установлено, что в октябре 2015 года, 48-летний житель Купянска, вернувшись с работы, заподозрил, что его жена пила спиртное. Между супругами возникла ссора. Затем мужчина на глазах детей стал бить их мать. Через несколько дней 37-летняя женщина умерла в больнице. Причиной смерти стал разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение.

Дети, оставшиеся полусиротами, находятся у родственников.

Как сообщал УНН, в Николаевской области сосед жестоко убил мать пятерых детей.