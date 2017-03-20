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Чоловіка у Маріуполі засудили до року за гратами за крадіжку трьох пачок кави

Київ • УНН

 • 10068 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Чоловіка у Маріуполі засудили до одного року і одного місяця позбавлення волі за крадіжку трьох пачок кави у магазині. Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області, передає УНН.

Як зазначається у вироку, місцевий житель у грудні минулого року в одному з магазинів Маріуполя взяв з полички одного зі стелажів три пачки кави, кожна з яких коштувала 120 гривень, і заховав їх під свою куртку.

Після цього він попрямував у бік каси, але розплатився лише за хлібобулочні вироби і пішов до виходу з магазину. Там його зупинив охоронець, який і викрив злочин.

У суді раніше судимий зловмисник визнав свою вину.

Зважаючи на усі обставини, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на один рік і частково приєднав невідбуте покарання за вироком, який суд виніс зловмиснику раніше, у вигляді одного місяця позбавлення волі.

Так, суд остаточно призначив чоловіку покарання у вигляді одного року і одного місяця позбавлення волі.

Також суд ухвалив на підставі ч.5 ст.72 КК України зарахувати у строк відбуття покарання термін попереднього ув'язнення з 23 грудня 2016 року до дня набрання вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Нагадаємо, невідомі пограбували депутата міської ради Маріуполя.

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