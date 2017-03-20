Чоловіка у Маріуполі засудили до року за гратами за крадіжку трьох пачок кави
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Чоловіка у Маріуполі засудили до одного року і одного місяця позбавлення волі за крадіжку трьох пачок кави у магазині. Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області, передає УНН.
Як зазначається у вироку, місцевий житель у грудні минулого року в одному з магазинів Маріуполя взяв з полички одного зі стелажів три пачки кави, кожна з яких коштувала 120 гривень, і заховав їх під свою куртку.
Після цього він попрямував у бік каси, але розплатився лише за хлібобулочні вироби і пішов до виходу з магазину. Там його зупинив охоронець, який і викрив злочин.
У суді раніше судимий зловмисник визнав свою вину.
Зважаючи на усі обставини, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на один рік і частково приєднав невідбуте покарання за вироком, який суд виніс зловмиснику раніше, у вигляді одного місяця позбавлення волі.
Так, суд остаточно призначив чоловіку покарання у вигляді одного року і одного місяця позбавлення волі.
Також суд ухвалив на підставі ч.5 ст.72 КК України зарахувати у строк відбуття покарання термін попереднього ув'язнення з 23 грудня 2016 року до дня набрання вироком законної сили з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.
Нагадаємо, невідомі пограбували депутата міської ради Маріуполя.