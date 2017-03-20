Мужчину в Мариуполе приговорили к году за решеткой за кражу трех пачек кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Мужчину в Мариуполе приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы за кражу трех пачек кофе в магазине. Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда города Мариуполя Донецкой области, передает УНН.
Как отмечается в приговоре, местный житель в декабре прошлого года в одном из магазинов Мариуполя взял с полки одного из стеллажей три пачки кофе, каждая из которых стоила 120 гривен, и спрятал их под свою куртку.
После этого он направился в сторону кассы, но расплатился только за хлебобулочные изделия и пошел к выходу из магазина. Там его остановил охранник, который и разоблачил преступление.
В суде ранее судимый злоумышленник признал свою вину.
Учитывая все обстоятельства, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и частично присоединил неотбытое наказание по приговору, который суд вынес злоумышленнику ранее, в виде одного месяца лишения свободы.
Так, суд окончательно назначил мужчине наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы.
Также суд принял на основании ч.5 ст.72 УК Украины зачесть в срок отбытия наказания срок предварительного заключения с 23 декабря 2016 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.