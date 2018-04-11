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Чоловіка та його сина на смерть задавила підвода з дровами

Чоловіка та його сина на смерть задавила підвода з дровами

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Волинській області підвода з дровами на смерть задавила чоловіка та його 14-річного сина. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Волинській області, передає УНН.

"Сьогодні близько першої години ночі в чергову частину Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Людмильпіль перевернувся гужовий транспорт та придавив чоловіка і дитину", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що 37-річний житель Володимир-Волинського району керував гужовим транспортом, навантаженим колодами. Чоловік, ймовірно, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де підвода перекинулася і придавила їздового та його 14-річного сина. Батько та син загинули на місці.

Нагадаємо, мотоцикліст загинув на Рівненщині, зіштовхнувшись із гужовою підводою.

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