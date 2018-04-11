Чоловіка та його сина на смерть задавила підвода з дровами

"Сьогодні близько першої години ночі в чергову частину Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Людмильпіль перевернувся гужовий транспорт та придавив чоловіка і дитину", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що 37-річний житель Володимир-Волинського району керував гужовим транспортом, навантаженим колодами. Чоловік, ймовірно, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де підвода перекинулася і придавила їздового та його 14-річного сина. Батько та син загинули на місці.

Нагадаємо, мотоцикліст загинув на Рівненщині, зіштовхнувшись із гужовою підводою.