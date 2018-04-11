Мужчину и его сына на смерть задавила подвода с дровами

"Сегодня около часа ночи в дежурную часть Владимир-Волынского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи села Людмилполь перевернулся гужевой транспорт и придавил мужчину и ребенка", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 37-летний житель Владимир-Волынского района руководил гужевым транспортом, нагруженным бревнами. Мужчина, вероятно, не справился с управлением и съехал в кювет, где подвода перевернулась и придавила ездового и его 14-летнего сына. Отец и сын погибли на месте.

Напомним, мотоциклист погиб в Ровенской области, столкнувшись с гужевой повозкой.