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Мужчину и его сына на смерть задавила подвода с дровами

Мужчину и его сына на смерть задавила подвода с дровами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Волынской области подвода с дровами насмерть задавила мужчину и его 14-летнего сына. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в области, передает УНН.

"Сегодня около часа ночи в дежурную часть Владимир-Волынского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи села Людмилполь перевернулся гужевой транспорт и придавил мужчину и ребенка", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 37-летний житель Владимир-Волынского района руководил гужевым транспортом, нагруженным бревнами. Мужчина, вероятно, не справился с управлением и съехал в кювет, где подвода перевернулась и придавила ездового и его 14-летнего сына. Отец и сын погибли на месте.

Напомним, мотоциклист погиб в Ровенской области, столкнувшись с гужевой повозкой.

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