Чоловіка, що вбив дружину і намагався вчинити самогубство, заарештували в Житомирі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Житомирі заарештували чоловіка, який вбив дружину й намагався покінчити з життям самогубством. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Так, 9 січня в Житомирі 59-річний чоловік до смерті побив свою 58-річну дружину, а потім намагався накласти на себе руки.
Відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за ст.115 (умисне вбивство) КК України.
За попередньою версією, тяжкий злочин чоловік скоїв на ґрунті ревнощів. У ході розслідування з’ясувалося, що у сім’ї і раніше виникали тривалі конфлікти.
Нині затриманому офіційно оголошено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді взяття під варту.