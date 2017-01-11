Мужчину, что убил жену и пытался покончить с собой, арестовали в Житомире
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Житомире арестовали мужчину, который убил жену и пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Так, 9 января в Житомире 59-летний мужчина до смерти избил свою 58-летнюю жену, а потом пытался покончить с собой.
Сведения по данному факту были внесены в ЕРДР по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
По предварительной версии, тяжкое преступление мужчина совершил на почве ревности. В ходе расследования выяснилось, что в семье и раньше возникали длительные конфликты.
Сейчас задержанному официально объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.