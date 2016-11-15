Чоловіка, що напав на таксиста, затримали на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, що напав на таксиста на Волині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
Вчора, 14 листопада, близько 20 години, невідома особа, перебуваючи в салоні автомобіля “Audi”, нанесла колото-різані поранення водієві таксі й намагалася забрати в нього гроші. Зловмисник, зокрема, поранив громадянина в шию та порізав йому пальця на правій руці. Постраждалий повідомив про інцидент поліцію та звернувся за медичною допомогою в Нововолинську центральну міську лікарню.
“Поліцейські за добу встановили особу зловмисника. Ним виявися 27-річний житель міста Нововолинськ. Правоохоронці затримали правопорушника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Нововолинського відділу поліції”, — зазначив керівник Головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри в скоєнні інкримінованого йому злочину та обрання міри запобіжного заходу.