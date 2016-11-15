Мужчину, напавшего на таксиста, задержали на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правоохранители задержали 27-летнего мужчину, напавшего на таксиста на Волыни. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
Вчера, 14 ноября, около 20 часов, неизвестный, находясь в салоне автомобиля "Audi", нанес колото-резаные ранения водителю такси и пытался забрать у него деньги. Злоумышленник, в частности, ранил гражданина в шею и порезал ему палец на правой руке. Пострадавший сообщил об инциденте полицию и обратился за медицинской помощью в Нововолынскую центральную городскую больницу.
"Полицейские в сутки установили личность злоумышленника. Им оказался 27-летний житель города Нововолынск. Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания Нововолынского отдела полиции ", - отметил руководитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области Петр Шпига.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении инкриминируемого ему преступления и избрании меры пресечения.