Чоловіка обікрали на 160 тисяч доларів прямо у столичному кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У столиці невідомі обікрали бізнесмена прямо в кафе у Києві. Про це УНН повідомили у поліції.
Подія сталася вранці у кафе на В.Васильківській. Директор з маркетингу однієї з фірм, що займається продажем продукції з металопрокату, перебував у кафе, коли за сусідній з ним стіл сіли троє невідомих.
Пізніше один з невідомих чоловіків забрав сумку, яку потерпілий тримав поряд зі своїм столом, та всі троє покинули кафе.
У сумці були гроші у сумі 160 тисяч доларів.
Крадії спокійно вийшли з кафе та поїхали з місця події.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185. ККУ – крадіжка.
Як повідомляв УНН, В Миколаєві двоє невідомих скоїли розбійний напад на зал ігрових автоматів в Корабельному районі міста.