Мужчину обокрали на 160 000 долларов прямо в столичном кафе

Происшествие произошло утром в кафе на Б. Васильковской. Директор по маркетингу одной из фирм, занимающейся продажей продукции из металлопроката, находился в кафе, когда за соседний с ним стол сели трое неизвестных.



Позже один из неизвестных мужчин забрал сумку, которую потерпевший держал рядом со своим столом, и все трое покинули кафе. В сумке были деньги в сумме 160 000 долларов.



Воры спокойно вышли из кафе и уехали с места происшествия.



По данному факту начато уголовное производство по ст. 185. УК - кража.

Как сообщал УНН, в Николаеве двое неизвестных совершили разбойное нападение на зал игровых автоматов в Корабельном районе города.