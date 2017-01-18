Чоловіка на Хмельниччині засудили на понад 8 років за побиття до смерті знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Хмельниччині до 8 років і 7 місяців позбавлення волі засудили 48-річного чоловіка, який 18 травня 2016 в смт.Ярмолинці до смерті побив знайомого. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.
За інформацією прес-служби, 55-річний постраждалий на Великдень приїхав до своїх знайомих у Ярмолинці і залишався у них на певний час. Господарі, чоловік з дружиною, разом зі своїм товаришем регулярно вживали спиртне.
Після надміру спожитого алкоголю усі троє близько 22.00 години полягали спати, коли у гості прийшов їхній знайомий. Відчинив власник будинку. Коли непроханий гість зайшов усередину, побачив на ліжку постраждалого, і, як він сам стверджує, йому згадались старі образи, які були між ними.
Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, накинувся на чоловіка і сильно побив його. Останній певний час залишався у свідомості і скаржився на самопочуття.
Господарі запропонували йому прилягти і самі заснули, а коли прокинулись наступного дня близько 14.00 години, їхній гість уже був мертвий. Лікарі діагностували у нього перелом практично всіх ребер, численні крововиливи, в тому числі і в мозок, та інші несумісні із життям травми.
Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання.
Ярмолинецький районний суд розглянув матеріали провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України і засудив його до 8 років і 7 місяців позбавлення волі.