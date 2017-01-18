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Мужчину в Хмельницкой области приговорили к почти 9 годам тюрьмы за избиение до смерти знакомого

Мужчину в Хмельницкой области приговорили к почти 9 годам тюрьмы за избиение до смерти знакомого

Киев • УНН

 • 7617 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Хмельницкой области к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы осудили 48-летнего мужчину, который 18 мая 2016 года в смт. Ярмолинцы до смерти избил знакомого. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

По информации пресс-службы, 55-летний пострадавший на Пасху приехал к своим знакомым в Ярмолинцы и оставался у них на определенное время. Хозяева, муж с женой, вместе со своим товарищем регулярно употребляли спиртное.

После излишне употребленного алкоголя все трое около 22:00 часов легли спать, когда в гости пришел их знакомый. Открыл владелец дома. Когда незваный гость зашел внутрь, увидел на кровати пострадавшего, и, как он сам утверждает, ему вспомнились старые обиды, которые были между ними.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на мужчину и сильно избил его. Последний некоторое время оставался в сознании и жаловался на самочувствие.

Хозяева предложили ему прилечь и сами уснули, а когда проснулись на следующий день около 14:00, их гость уже был мертв. Врачи диагностировали у него перелом практически всех ребер, многочисленные кровоизлияния, в том числе и в мозг, и другие несовместимые с жизнью травмы.

Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства.

Ярмолинский районный суд рассмотрел материалы производства и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы.

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