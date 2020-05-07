Чоловіка на Дніпропетровщині спіймали на спробі збуту зброї з зони ООС

Зазначається, що у Дніпропетровській області СБУ і поліція попередила продаж кримінальним колам військових засобів ураження з району ООС. Правоохоронці затримали зловмисника під час збуту двох гранат Ф-1 і РГД-5 із запалами. Засоби ураження, як вказано, чоловік зберігав у власному помешканні.

“Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного у збуті зброї правоохоронці вилучили протипіхотну міну, 10 тротилових шашок загальною вагою майже 2 кілограми, 3 бойові гранати та понад 100 патронів різних калібрів, у тому числі для великокаліберного авіаційного кулемета. Виявлені засоби ураження передано на експертизу”, — сказано у повідомленні.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині поліцейські затримали 43-річного порушника ПДР, у якого під час обшуку виявили наркотики та пістолет.