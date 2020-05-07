Мужчину в Днепропетровской области поймали на попытке сбыта оружия с зоны ООС

Отмечается, что в Днепропетровской области СБУ и полиция предупредили продажу уголовным кругам военных средств поражения с района ООС. Правоохранители задержали злоумышленника во время сбыта двух гранат Ф-1 и РГД-5 с запалом. Средства поражения, как указано, мужчина хранил в собственном доме.

"Во время обыска по месту жительства подозреваемого в сбыте оружия правоохранители изъяли противопехотную мину, 10 тротиловых шашек общим весом почти 2 килограмма, 3 боевые гранаты и более 100 патронов различных калибров, в том числе для крупнокалиберного авиационного пулемета. Обнаруженные средства поражения передано на экспертизу", - говорится в сообщении.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области полицейские задержали 43-летнего нарушителя ПДД, у которого при обыске обнаружили наркотики и пистолет.