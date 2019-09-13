Чоловіка арештували за напад з ножем на перехожого через зауваження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Чоловіка у Києві взяли під варту за важке поранення перехожого за зауваження. Про це УНН повідомили у пресслужбі столичної прокуратури.
Інцидент стався 8 вересня біля супермаркету на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі столиці.
За даними прокуратури, підозрюваний випивав на вулиці разом з дружиною, за що отримав зауваження від перехожого. У відповідь вирішив помститися. Пішовши додому вже напідпитку, 54-річний чоловік взяв ніж та, повернувшись на місце конфлікту, тричі вдарив опонента ножем в область грудної клітини, попереку та живота. Після цього втік.
Наразі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Київщині юнак напав з ножем на таксиста.