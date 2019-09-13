Мужчину арестовали за нападение с ножом на прохожего за замечание
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Мужчину в Киеве взяли под стражу за тяжелое ранение прохожего за замечание. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент произошел 8 сентября у супермаркета на проспекте Героев Сталинграда в Оболонском районе столицы.
По данным прокуратуры, подозреваемый выпивал на улице вместе с женой, за что получил замечание от прохожего. В ответ решил отомстить. Уйдя домой уже навеселе, 54-летний мужчина взял нож и, вернувшись на место конфликта, трижды ударил оппонента ножом в область грудной клетки, поясницы и живота. После этого убежал.
Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни в момент причинения) УК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области юноша напал с ножом на таксиста.