Чоловік зник дорогою на роботу на Кіровоградщині

27 березня до чергової частини Олександрійського ВП з заявою звернулась громадянка, яка повідомила про те, що 26 березня її чоловік на автомобілі червоного кольору поїхав на роботу в селі Войнівка Олександрійського району. Звідти він планував їхати до лікарні за довідкою, але в закладі не з’являвся та на роботу не повернувся.

При собі чоловік мав мобільний телефон з сім-картами (наразі телефон вимкнутий), значної суми грошей при собі у нього не було, раніше місце мешкання не залишав.

Дотепер за місцем свого проживання зниклий не з’являвся. Ведеться слідство.

Нагадаємо, на Запоріжжі знайшли безвісти зниклого 3-річного хлопчика.