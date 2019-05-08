Мужчина исчез по дороге на работу в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 мая. УНН. Житель Кировоградской области исчез по дороге на работу, до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
27 марта в дежурную часть Александрийского ОП с заявлением обратилась гражданка, которая сообщила о том, что 26 марта ее муж на автомобиле красного цвета поехал на работу в селе Войновка Александрийского района. Оттуда он собирался ехать в больницу за справкой, но в заведении не появлялся и на работу не вернулся.
При себе мужчина имел мобильный телефон с сим-картами (сейчас телефон выключен), значительной суммы денег при себе у него не было, раньше место проживания не оставлял.
До сих пор по месту жительства пропавший не появлялся. Ведется следствие.
Напомним, в Запорожье нашли без вести пропавшего 3-летнего мальчика.