Чоловік зґвалтував малолітню дівчинку в Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Маріуполі 45-річний чоловік зґвалтував маленьку дівчинку. Про це кореспонденту УНН повідомив глава Центрального відділу Маруіполя Микола Побійна.
“Вчора чоловік 45-років згвалтував 11-річну дівчинку з вулиці Азовстальська”, — зазначив він.
Подія сталася в Лівобережному районі. За словами начальника Центрального відділу поліції, про інцидент повідомила мати постраждалої дівчинки.
"Вчора орієнтування на злочинця було розіслано всім патрулям, доданим силам, таксистам і на блокпости. Дівчинка вдень поверталася з навчання, зґвалтування сталося на 12 поверсі висотної будівлі.
Дівчинка сама склала фоторобот ґвалтівника", - додав він.
Інформації про стан дівчинки поки немає. Чоловік знаходиться в розшуку і поки не спійманий.
Нагадаємо, оперативники Головного управління поліції Київської області затримали підозрюваного у зґвалтуванні і вбивстві пенсіонерки.