Чоловік зґвалтував малолітню дівчинку в Маріуполі

“Вчора чоловік 45-років згвалтував 11-річну дівчинку з вулиці Азовстальська”, — зазначив він.

Подія сталася в Лівобережному районі. За словами начальника Центрального відділу поліції, про інцидент повідомила мати постраждалої дівчинки.

"Вчора орієнтування на злочинця було розіслано всім патрулям, доданим силам, таксистам і на блокпости. Дівчинка вдень ​​поверталася з навчання, зґвалтування сталося на 12 поверсі висотної будівлі.

Дівчинка сама склала фоторобот ґвалтівника", - додав він.

Інформації про стан дівчинки поки немає. Чоловік знаходиться в розшуку і поки не спійманий.

Нагадаємо, оперативники Головного управління поліції Київської області затримали підозрюваного у зґвалтуванні і вбивстві пенсіонерки.