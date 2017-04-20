Мужчина изнасиловал малолетнюю девочку в Мариуполе

“Вчера мужчина 45-лет изнасиловал 11-летнюю девочку с улицы Азовстальская”, — отметил он.

Происшествие произошло в Левобережном районе. По словам начальника Центрального отдела полиции, об инциденте сообщила мать пострадавшей девочки.

“Вчера ориентирование на преступника было разослано всем патрулям, добавленным силам, таксистам и на блокпосты. Девочка днем возвращалась с учебы, изнасилование произошло на 12 этаже высотного здания. Девочка сама составила фоторобот насильника”, — добавил он.

Информации о состоянии девочки пока нет. Мужчина находится в розыске и пока не пойман.

Напомним, оперативники Главного управления полиции Киевской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве пенсионерки.