Чоловік зберігав наркотики у вуликах на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 березня. УНН. У раніше судимого за наркозлочини чоловіка поліцейські виявили близько кілограма коноплі, яку він зберігав у будинку та у вуликах на території домоволодіння в одному з сіл Петрівського району. Про це поінформували в ГУ НП в області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, наразі чоловік перебуває на іспитовому терміні.
У рамках розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки та у ході проведення санкціонованого обшуку помешкання жителя населеного пункту, працівники поліції виявили подрібнену речовину, схожу на коноплю. За попередніми даними, вага наркотичного засобу складає близько 1 кілограма.
Нарковмісні рослини чоловік зберігав під ліжком у будинку, а також у декількох вуликах, які знаходяться на території подвір’я домоволодіння. Вилучену речовину направлено на дослідження.
Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкцією статті передбачено покарання від штрафу і до 3 років позбавлення волі. Розслідування триває.
Нагадаємо, 18 березня дільничного офіцера поліції, який підозрюється у збуті амфетаміну, заарештували на два місяці.