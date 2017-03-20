Мужчина хранил наркотики в ульях в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 марта. УНН. У ранее судимого за наркопреступления мужчины полицейские обнаружили около килограмма конопли, которую он хранил в доме и в ульях на территории домовладения в одном из сел Петровского района. Об этом сообщили в ГУ НП в области, сообщает УНН.
Согласно информации, в настоящее время мужчина находится на испытательном сроке.
В рамках расследования уголовного производства по факту кражи и в ходе проведения санкционированного обыска квартиры жителя населенного пункта, работники полиции обнаружили измельченное вещество, похожее на коноплю. По предварительным данным, вес наркотического средства составляет около 1 килограмма.
Наркосодержащие растения мужчина хранил под кроватью в доме, а также в нескольких ульях, которые находятся на территории двора домовладения. Изъятое вещество направлено на исследование.
Информацию внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Санкцией статьи предусмотрено наказание от штрафа и до 3 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Напомним, 18 марта участкового офицера полиции, который подозревается в сбыте амфетамина, арестовали на два месяца .