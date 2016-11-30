Чоловік зберігав гранату та пістолет у камері схову київського супермаркету

Так, правоохоронці отримали інформацію, що невідома особа зберігає боєприпаси у скриньках схову крамниці, розташованої біля метро “Шулявська”. В результаті, правоохоронці затримали чоловіка, коли він діставав із камери схову свої речі. Під час затримання у зловмисника в поліетиленовому пакеті вилучили гранату “РГД-5” із вкрученим запалом, патрон калібру 7,62 мм та пістолет іноземного виробництва. Пояснити, звідки у нього цей “міні-арсенал”, чоловік не зміг. Зброю направили на проведення експертного дослідження.

Встановлено, що чоловік причетний до 16-ти крадіжок із офісних приміщень. Так, у Київ 32-річний житель Житомира навідувався лише в день скоєння чергової крадіжки. Поцупивши із офісу негабаритну техніку та інші цінні речі, він частково ховав вкрадені речі у звичайних камерах схову столичних супермаркетів. Решту крадених речей одразу ж здавав у ломбарди або продавав на ринку, після чого виїжджав із міста. А вже через деякий час повертався і діяв за аналогічним сценарієм.

Відомості про подію належним чином зареєстрували в Шевченківському управлінні поліції у Києві. Зловмисника затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.