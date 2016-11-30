Мужчина хранил гранату и пистолет в камере хранения киевского супермаркета

Так, правоохранители получили информацию, что неизвестный хранит боеприпасы в ящиках хранения магазина, расположенного возле метро "Шулявская". В результате, правоохранители задержали мужчину, когда он доставал из камеры хранения свои вещи. Во время задержания у злоумышленника в полиэтиленовом пакете изъяли гранату "РГД-5" с вкрученным запалом, патрон калибра 7,62 мм и пистолет иностранного производства. Объяснить, откуда у него этот "мини-арсенал", мужчина не смог. Оружие направили на проведение экспертного исследования.

Установлено, что мужчина причастен к 16-ти кражам из офисных помещений. Так, в Киев 32-летний житель Житомира наведывался только в день совершения очередной кражи. Похитив из офиса негабаритную технику и другие ценные вещи, он частично прятал украденные вещи в обычных камерах хранения столичных супермаркетов. Остальные краденные вещи сразу же сдавал в ломбарды или продавал на рынке, после чего выезжал из города. А уже через некоторое время возвращался и действовал по аналогичному сценарию.

Сведения о событии должным образом зарегистрировали в Шевченковском управлении полиции в Киеве. Злоумышленника задержали на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.