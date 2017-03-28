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Чоловік застрелив грабіжника будинку на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У с.Сухолуччя Вишгородського району чоловік застрелив одного з грабіжників будинку, який напав на його дружину. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Київській області, передає УНН.

Як зазначається, пізно ввечері група невідомих у медичних масках розбила вікно і увірвалася в будинок приватних підприємців у с.Сухолуччя Вишгородського району. Озброєні пістолетом, ломом, ножами та затяжками напали на 40-річну жінку, яка на кухні першого поверху мила посуд. Її жорстоко били, вимагаючи віддати наявні гроші та коштовності з сейфу.

Почувши крик матері 11-річна донька одразу ж розбудила батька, який відпочивав у кімнаті на другому поверсі будинку. Чоловік миттєво схопив свій зареєстрований мисливський карабін і, спускаючись по сходах на допомогу дружині, зробив попереджувальний постріл. Зловмисники одразу кинулись навтьоки. Один із них залишився та продовжував фізичне насилля над жінкою.

Тоді 43-річний господар вистрелив у нападника. Від отриманого вогнепального поранення злочинець одразу ж помер. Ним виявився 40-річний безробітній неодноразово судимий житель Сумської області.

Повідомляється, що відразу після отримання повідомлення від потерпілих поліція ввела на території району план “Перехоплення”. До розшуку зловмисників було задіяно весь особовий склад Вишгородської поліції. Упродовж години правоохоронці розшукали та затримали у лісопосадці двох підозрюваних, які намагалися втекти від правосуддя. Ще одного розбійника, який тікав на автомобілі “Daewoo Lanos”, затримала група реагування патрульної поліції. З транспортного засобу вилучили пістолет, ножі, радіостанції, лом та інші злочинні знаряддя.

Зараз трьох підозрюваних — громадян Російської Федерації, затримано, їх перевіряють на причетність до розбійних нападів, скоєних на території області та в інших регіонах держави. Поліцейські розшукують ще одного нападника-втікача.

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