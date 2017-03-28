Мужчина застрелил грабителя дома в Киевской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103375 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118803 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177819 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129816 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124703 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117220 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107525 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103907 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Мужчина застрелил грабителя дома в Киевской области

Мужчина застрелил грабителя дома в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 12944 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В с.Сухолучье Вышгородского района мужчина застрелил одного из грабителей дома, который напал на его жену. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области, передает УНН.

Как отмечается, поздно вечером группа неизвестных в медицинских масках разбила окно и ворвалась в дом частных предпринимателей в с.Сухолучье Вышгородского района. Вооруженные пистолетом, ломом, ножами и затяжками напали на 40-летнюю женщину, которая на кухне первого этажа мыла посуду. Ее жестоко избивали, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности из сейфа.

Услышав крик матери 11-летняя дочь сразу же разбудила отца, который отдыхал в комнате на втором этаже дома. Мужчина мгновенно схватил свой зарегистрированный охотничий карабин и, спускаясь по лестнице на помощь жене, сделал предупредительный выстрел. Злоумышленники сразу бросились наутек. Один из них остался и продолжал физическое насилие над женщиной.

Тогда 43-летний хозяин выстрелил в нападавшего. От полученного огнестрельного ранения преступник сразу же умер. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области.

Сообщается, что сразу после получения уведомления от пострадавших полиция ввела на территории района план "Перехват". К розыску злоумышленников был задействован весь личный состав Вышгородской полиции. В течение часа правоохранители разыскали и задержали в лесопосадке двух подозреваемых, которые пытались скрыться от правосудия. Еще одного разбойника, который бежал на автомобиле "Daewoo Lanos", задержала группа реагирования патрульной полиции. С транспортного средства изъяли пистолет, ножи, радиостанции, лом и другие преступные орудия.

Сейчас трое подозреваемых - граждан Российской Федерации, задержаны, их проверяют на причастность к разбойным нападениям, совершенным на территории области и в других регионах страны. Полицейские разыскивают еще одного нападающего.

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