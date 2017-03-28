Мужчина застрелил грабителя дома в Киевской области

Как отмечается, поздно вечером группа неизвестных в медицинских масках разбила окно и ворвалась в дом частных предпринимателей в с.Сухолучье Вышгородского района. Вооруженные пистолетом, ломом, ножами и затяжками напали на 40-летнюю женщину, которая на кухне первого этажа мыла посуду. Ее жестоко избивали, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности из сейфа.

Услышав крик матери 11-летняя дочь сразу же разбудила отца, который отдыхал в комнате на втором этаже дома. Мужчина мгновенно схватил свой зарегистрированный охотничий карабин и, спускаясь по лестнице на помощь жене, сделал предупредительный выстрел. Злоумышленники сразу бросились наутек. Один из них остался и продолжал физическое насилие над женщиной.

Тогда 43-летний хозяин выстрелил в нападавшего. От полученного огнестрельного ранения преступник сразу же умер. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области.

Сообщается, что сразу после получения уведомления от пострадавших полиция ввела на территории района план "Перехват". К розыску злоумышленников был задействован весь личный состав Вышгородской полиции. В течение часа правоохранители разыскали и задержали в лесопосадке двух подозреваемых, которые пытались скрыться от правосудия. Еще одного разбойника, который бежал на автомобиле "Daewoo Lanos", задержала группа реагирования патрульной полиции. С транспортного средства изъяли пистолет, ножи, радиостанции, лом и другие преступные орудия.

Сейчас трое подозреваемых - граждан Российской Федерации, задержаны, их проверяют на причастность к разбойным нападениям, совершенным на территории области и в других регионах страны. Полицейские разыскивают еще одного нападающего.