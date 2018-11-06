Чоловік замість оплати побив кур’єра з доставки піци
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У місті Біла Церква Київської області молодий чоловік побив і пограбував кур’єра з доставки піци. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Київській області, передає УНН.
"У місті Біла Церква компанія відзначала новосілля. Сім’я з двома дітьми винайняла нову квартиру. Вирішили замовити піцу. Коли ж кур’єр зателефонував, до нього вийшла жінка з дитиною на руках та повідомила, що пакет вона забирає, а її чоловік зараз вийде і розрахується. Працівник піцерії пакунки господині не віддав - сума замовлення трохи перевищувала 500 гривень", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, розрахунок із кур’єром "провів" 23-річний добувач та голова сімейства за допомогою кулаків. Потерпілий, коли оговтався, звернувся до поліції.
"Вирахувати кривдника було не складно. Чоловік затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж)", - наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, поліція Риму відкрила провадження за фактом спроби пограбування двома українцями громадянина Індії в метрополітені.