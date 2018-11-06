Человек вместо оплаты побил курьера по доставке пиццы

"В городе Белая Церковь компания отмечала новоселье. Семья с двумя детьми сняла новую квартиру. Решили заказать пиццу. Когда курьер позвонил, к нему вышла женщина с ребенком на руках и сообщила, что пакет она забирает, а ее муж сейчас выйдет и рассчитается. Работник пиццерии пакеты хозяйки не отдал - сумма заказа немного превышала 500 гривен ", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, расчет с курьером "провел" 23-летний добытчик и глава семейства с помощью кулаков. Потерпевший, когда пришел в себя, обратился в полицию.

"Вычислить обидчика было не сложно. Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж)", - отметили правоохранители.

Напомним, полиция Рима открыла производство по факту попытки ограбления двумя Украинский гражданина Индии в метрополитене.