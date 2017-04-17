Господар закрив собою собаку від куль в Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Господар у Маріуполі прикрив свого собаку, яку намагалися застрелити. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Інцидент трапився в неділю, 16 квітня, коли чоловік 1989 року народження вигулював собаку на майданчику біля будинку.
“Тварина вирішила справити нужду на колесо автомобіля. Власнику машини це не сподобалось. І вирішив він „покарати“ собаку — витягнув травматичну зброю та поцілився в тварину”, —зазначив В.Аброськін.
Таким чином, господар прикрив собою собаку та отримав вогнепальне поранення лівого плеча та лівого тазостегнового суглобу.
Нагадаємо, нещодавно очевидці в Альберті, Канада, зняли на відео чоловіка, которий стрибнув у крижану воду, щоб врятувати собаку, який провалився під лід.