Хозяин закрыл собой собаку от пуль в Мариуполе

Инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля, когда мужчина 1989 года рождения выгуливал собаку на площадке возле дома.

“Животное решило справить нужду на колесо автомобиля. Владельцу машины это не понравилось. И решил он „наказать“ собаку — вытащил травматическое оружие и прицелился в животное”, — отметил В.Аброськин.

Таким образом, хозяин прикрыл собой собаку и получил огнестрельное ранение левого плеча и левого тазобедренного сустава. Ведется следствие.

Напомним, недавно очевидцы в Альберте, Канада, сняли на видео человека, которий прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти собаку, провалившуюся под лед.