Хозяин закрыл собой собаку от пуль в Мариуполе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18196 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78396 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139962 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110811 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112732 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110034 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102366 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106416 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103089 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149751 просмотра

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Актуальное
Хозяин закрыл собой собаку от пуль в Мариуполе

Хозяин закрыл собой собаку от пуль в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 16234 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Хозяин в Мариуполе прикрыл свою собаку, которую пытались застрелить. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля, когда мужчина 1989 года рождения выгуливал собаку на площадке возле дома.

“Животное решило справить нужду на колесо автомобиля. Владельцу машины это не понравилось. И решил он „наказать“ собаку — вытащил травматическое оружие и прицелился в животное”, — отметил В.Аброськин.

Таким образом, хозяин прикрыл собой собаку и получил огнестрельное ранение левого плеча и левого тазобедренного сустава. Ведется следствие.

Напомним, недавно очевидцы в Альберте, Канада, сняли на видео человека, которий прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти собаку, провалившуюся под лед.

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