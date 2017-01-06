Чоловік загинув внаслідок пожежі на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Чоловік загинув внаслідок пожежі на Запоріжжі. Підрозділи ГУ ДСНС до ліквідації пожежі не залучались. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Запорізькій області.
Так, 5 січня о 17:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення від чергового Бердянського відділу Національної поліції про те, що по вулиці Толстого в м. Бердянськ виникла пожежа.
В житловій кімнаті горів матрац та постільна білизна на загальній площі 4 кв.м. На місці пожежі загинув 46-річний власник будинку (інвалід 3 групи). Пожежа самоліквідувалась.
Причина пожежі та її збиток встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.