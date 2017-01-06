Мужчина погиб в результате пожара в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Мужчина погиб в результате пожара в Запорожье. Подразделения ГУ ГосЧС к ликвидации пожара не привлекались. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Запорожской области.
Так, 5 января в 17:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурного Бердянского отдела Национальной полиции о том, что по улице Толстого в г. Бердянск возник пожар.
В жилой комнате горел матрас и постельное белье на общей площади 4 кв.м. На месте пожара погиб 46-летний владелец дома (инвалид 3 группы). Пожар самоликвидировался.
Причина пожара и его ущерб устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.