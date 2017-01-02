Чоловік загинув під час пожежі у Кривому Розі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 2 січня. УНН. Під час пожежі, яка виникла в дев’ятиповерховому житловому будинку по вулиці Петра Дорошенка в місті Кривий Ріг, загинув чоловік. Про це УНН-Центр повідомили у ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, під час розвідки рятувальники встановили, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі на останньому поверсі житлового будинку і у складі ланки газодимозахисної служби одразу приступили до її гасіння.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Житомирщині під час пожежі загинув півторарічний хлопчик
На місці пожежі було виявлено тіло господаря квартири, 1935 року народження. Для встановлення причини смерті тіло загиблого чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.
Всього на ліквідацію пожежі було задіяно дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та сім чоловік особового складу.
Причину пожежі та обставини події встановлюють співробітники правоохоронних органів.