Мужчина погиб во время пожара в Кривом Роге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 2 января. УНН. Во время пожара, который возник в девятиэтажном жилом доме по улице Петра Дорошенко в городе Кривой Рог, погиб человек. Об этом УНН-Центр сообщили в ГосЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, при разведке спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на последнем этаже жилого дома и в составе звена газодымозащитной службы сразу приступили к тушению.
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На месте пожара было обнаружено тело хозяина квартиры, 1935 года рождения. Для установления причины смерти тело погибшего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Всего на ликвидацию пожара было задействовано две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава.
Причину пожара и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.