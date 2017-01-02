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Мужчина погиб во время пожара в Кривом Роге

Мужчина погиб во время пожара в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 9438 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 2 января. УНН. Во время пожара, который возник в девятиэтажном жилом доме по улице Петра Дорошенко в городе Кривой Рог, погиб человек. Об этом УНН-Центр сообщили в ГосЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, при разведке спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на последнем этаже жилого дома и в составе звена газодымозащитной службы сразу приступили к тушению.

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На месте пожара было обнаружено тело хозяина квартиры, 1935 года рождения. Для установления причины смерти тело погибшего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Всего на ликвидацию пожара было задействовано две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава.

Причину пожара и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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