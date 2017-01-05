Чоловік загинув на Харківщині внаслідок наїзду двох автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На Харківщині чоловік загинув внаслідок наїзду двох автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Так, 4 січня приблизно о 19:30 до чергової частини Валківського відділу поліції надійшла інформація про ДТП з постраждалим.
На місці події правоохоронці встановили, що на 400 км автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Шелудьково Коломацького району 35-річний водій автомобіля “Шевралет-Авео”, рухаючись з боку Полтави в напрямку Харкова, не впорався з керуванням. При цьому він скоїв наїзд на 59-річного чоловіка, який намагався перетнути проїжджу частину у невстановленому місці.В цей час, позаду в попутному напрямку рухався автомобіль “Рено”, який повторно наїхав на вказаного пішохода та залишив місце пригоди. Внаслідок події постраждалий від отриманих травм загинув.
Наразі правоохоронцями встановлюються обставини та причини пригоди. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.