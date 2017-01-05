Мужчина погиб в Харьковской области в результате наезда двух автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Харьковской области мужчина погиб в результате наезда двух автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Так, 4 января примерно в 19:30 в дежурную часть Валковского отдела полиции поступила информация о ДТП с пострадавшим.
На месте происшествия правоохранители установили, что на 400 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Шелудьково Коломакского района 35-летний водитель автомобиля "Шевралет-Авео", двигаясь со стороны Полтавы в направлении Харькова, не справился с управлением. При этом он совершил наезд на 59-летнего мужчину, который пытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте. В это время, сзади в попутном направлении двигался автомобиль "Рено", который повторно наехал на указанного пешехода и скрылся с места происшествия. В результате происшествия пострадавший от полученных травм погиб.
Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.