Чоловік з сокирою кидався на поліцейських у Запоріжжі: правоохоронці застосували зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Запоріжжі вчора громадянин кидався з сокирою на співробітників поліції. Про це повідомив користувач Facebook Данило Щербаков на свої сторінці у соцмережі, опублікувавши відповідне відео, передає УНН.
"29 квітня 2018 року поліція застосувала зброю. На вул. Юності якийсь громадянин кидався з сокирою на поліцейських", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Київській області дільничному офіцеру поліції довелося стріляти в нападника, який регулярно влаштовував домашній терор. Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення зловмисник схопив два кухонних ножа і кинувся на поліцейського. Вимогу правоохоронця покласти ножі на підлогу він проігнорував. Тоді дільничний застосував пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, та влучив чоловіку у ліву ногу.