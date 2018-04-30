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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Чоловік з сокирою кидався на поліцейських у Запоріжжі: правоохоронці застосували зброю

Київ • УНН

 • 12366 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Запоріжжі вчора громадянин кидався з сокирою на співробітників поліції. Про це повідомив користувач Facebook Данило Щербаков на свої сторінці у соцмережі, опублікувавши відповідне відео, передає УНН.

Чоловік з сокирою кидався на поліцейських у Запоріжжі: правоохоронці застосували зброю

"29 квітня 2018 року поліція застосувала зброю. На вул. Юності якийсь громадянин кидався з сокирою на поліцейських", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області дільничному офіцеру поліції довелося стріляти в нападника, який регулярно влаштовував домашній терор. Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення зловмисник схопив два кухонних ножа і кинувся на поліцейського. Вимогу правоохоронця покласти ножі на підлогу він проігнорував. Тоді дільничний застосував пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, та влучив чоловіку у ліву ногу.

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